كرم ممثلاً جعجع بعشاء مركز داربعشتار في “القوات”: حجمنا السياسي يتسع وأصبحنا الرقم الصعب

أكد النائب فادي كرم ان “الاوطان لا تبنى الا بالثقة بالنفس وبالوطن وبالحزب”، متحدثا عن “وجود عقليتين، عقلية مدمرة فردية تعتبر كل شيء سيئ، وعقلية بناءة. وفي حين ان القوات مرت بظروف صعبة جدا الا انها استمرت لان القواتيين مؤمنون بالقضية ولا يعرفون الاستسلام، وهم بناؤون واصحاب العقلية والذهنية الاخرى، عقلية البناء والنضال والبقاء والاستمرار وعقلية ان نضيء شمعة ونحصن البلد، وننتخب رئيس ونؤلف حكومة ونعد قانون انتخاب ونجري انتخابات وندعم بلدية ونؤهل قاعة ونبني معمل فرز للنفايات، ونسعى لاستقدام مشاريع انمائية ونقدم اطفائية وآلية ونساعد مريض ومحتاج وان بفلس الارملة”.

وقال خلال رعايته العشاء السنوي لمركز داربعشتار في الحزب، في مطعم الطواحين ممثلاً رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع: “راجعنا ما قدمته القوات على صعيد الوطن والكورة بشكل خاص لاهلها وبلداتها، دون منة لان ذلك واجبنا ودورنا، ندرك جميعا ان ثقتنا بنفسنا هي اساس، ونعرف ان دورنا كبير ووجودنا اساسي، واتكال شعبنا علينا يكبر يوما بعد يوم، وحجمنا السياسي يتسع، واحترامنا لانفسنا واحترام اهلنا لنا يصبح اعظم، والاهم والاهم ان الراي العام ينظر لنا بكل احترام، وعلينا التاكد اننا اصبحنا الرقم الصعب، واصبحنا الاب والام والحامي للكورة والوطن”.

وحضر الحفل ممثل نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري المهندس نبيل موسى، قائمقام الكورة كاترين كفوري انجول، ممثل رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض روجيه شحادة، ممثل منسق اقضية الشمال في “التيار الوطني الحر” المحامي جورج عطالله اميل جريج، منسق قضاء الكورة في “القوات” رشاد نقولا، رئيس مكتب داربعشتار الياس صراف، السيدة ماري فريد حبيب، رئيس بلدية داربعشتار اسحق عبود وعقيلته اميلي واعضاء المجلس، مختاري البلدة ادمون ابي غصن ووليم عقل، الاب ادوار شالوحي وفاعليات.

واختم العشاء السنوي: “لا تستخفوا بانفسكم، نحن باعمالنا وانجازاتنا سنهزم العقلية السلبية المدمرة للمجتمع والبلد”.