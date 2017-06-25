مصادر قيادية في “المستقبل”: نصرالله وجّه ضربة موجعة لوثيقة بعبدا

أكدت مصادر قيادية في “تيار المستقبل”، أن “وثيقة بعبدا” تعرضت لضربة موجعة من جانب “حزب الله” بعد المواقف التصعيدية الأخيرة لأمينه العام حسن نصرالله بحق السعودية، في وقت لم يجف بعد حبر الوثيقة الرئاسية، في مؤشر واضح على أن “حزب الله” يضرب بعرض الحائط كل المؤسسات الدستورية في البلد ولا يريد تسهيل الحلول من أجل مصلحة لبنان، باعتبار أن كل ما يهمه هو تنفيذ سياسته على حساب اللبنانيين ومصالحهم واستخدام نفوذه من أجل أجندة إقليمية لم تعد خافية على أحد.

وأشارت المصادر لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أن هناك شكوكاً على مدى قدرة السير بمقررات بعبدا قدماً نحو التنفيذ بعد هذه المواقف العالية النبرة لنصرالله وما شكلته من إهتزاز قوي لـ”وثيقة بعبدا”.