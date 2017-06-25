الامن العام: تدابير امنية في كافة المناطق لمناسبة عيد الفطر

أعلنت المديرية العامة للأمن العام لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد في بيان “أنها باشرت اعتبارا من صباح اليوم وحتى تاريخ 27/6/2017 ضمنا تنفيذ تدابير أمنية في كافة المناطق اللبنانية حول دور العبادة ومحيطها واماكن الاحتفالات والطرق الرئيسية بما فيها تسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة، تسهيلا لانتقال المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، خلال ممارستهم شعائرهم الدينية”.

ودعت المديرية المواطنين الى “التجاوب مع الاجراءات والتدابير الأمنية حفاظا على امنهم وسلامتهم”.