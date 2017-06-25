عدوان: ننتظر ورشة عمل ناشطة حكومية ونيابية.. والأولوية لقضايا الناس

أكد نائب رئىس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان ، أننا “لا شك بعد عطلة عيد الفطر ننتظر ورشة عمل ناشطة لمجلس النواب ، وسنتعاون مع دولة الرئىيس نبيه بري والجميع في هذا المجال. وسيكون على رأس هذه الورشة الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب المتوقع ان تكون جاهزة بعد منتصف تموز”. واشار ايضا الى اهمية مشروع قانون دائرة المناقصات، الذي بات جاهزا في لجنة الإدارة والعدل حيث نتعاون مع رئىسها النائب روبير غانم في هذا المجال”.

وحول اولويات الحكومة رأى عدوان في حديث إلى صحيفة “الديار”، ان الاولويات هي تلك التي تتعلق بشؤون الناس والقضايا الإجتماعية والإقتصادية والخدماتية منها الكهرباء والمياه وموضوع النفايات كي لا تنطلق الصرخة من جديد ونصل الى وضع كما شهدنا في المرحلة السابقة”.

واعرب عن اعتقاده انه “بعد اقرار قانون الإنتخاب وإجتماع بعبدا “نحن في مرحلة دفع جديد على مستوى عمل الدولة، ويفترض ان يكون هناك جوّ من التعاون بين المجلس والحكومة لتسريع وتسيير شؤون الناس والدولة”.

وردا على سؤال حول تحضيرات “القوات اللبنانية” للإنتخابات، قال عدوان: “لا شك ان التحضيرات الإنتخابية تسير بموازاة عمل المجلس والحكومة لتأمين مصالح المواطنين بعد فترة التعطيل القسري. ونحن كـ”قوات” نعتبر ان عملنا اليومي هو جزء لا يتجزأ من عملنا الإنتخابي وهو لا يتوقف، ومما لا شك فيه انه كلما عملنا لمصلحة الناس كلما حققنا خطوات في الإطار الإنتخابي”.