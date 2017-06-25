الحريري وجعجع توافقا على معالجة الملفات الإقتصادية

أكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل” إرتياحها العميق لأجواء اللقاء الذي جرى بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ، لناحية تعزيز التنسيق من أجل تنفيذ مضمون وثيقة بعبدا، خصوصاً في ظل الضغوطات التي يواجهها اللبنانيون.

وشددت المصادر نفسها لصحيفة “السياسة” الكويتية، على أن المرحلة المقبلة ستكون إقتصادية وإجتماعية بإمتياز، باعتبار أن الرئيس الحريري مصمم على إنجاز ما تبقى من بنود البيان الوزاري، وهو يلقى كل الدعم من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و”القوات اللبنانية” والمكونات السياسية الممثلة في الحكومة.