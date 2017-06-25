الحريري أدى صلاة العيد في مكة وعرض العلاقات اللبنانية السعودية مع ولي العهد

أدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري صلاة العيد إلى جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكة المكرمة، وبعدها اجتمع إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام في جدة، حيث جرى عرض للعلاقات اللبنانية السعودية والأوضاع في المنطقة عموماً.

وأدى الصلاة بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس المالديف السابق محمد وحيد وعددٍ كبير من الأمراء والمسؤولين السعوديين، وحشد كبير من المصلين الذين اكتظَ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة حيث تناول الجميع الإفطار على مائدة الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأحيا ملايين المسلمين في العالم صلاة عيد الفطر المبارك، حيث امتلأت باحات المساجد والساحات المخصصة للصلاة بملايين المصلين وشهد المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، كثافة في عدد المصلين من المواطنين والمقيمين والمُعتمرين والزوار.

الى ذلك قام رئيس مجلس الوزراء بزيارة تهنئة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام في جدة وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات اللبنانية السعودية والأوضاع في المنطقة عموما.

بدوره، أكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته للمسلمين بمناسبة عيد الفطر، أن الإرهاب آفة العصر واهتمامنا ينصب على تحقيق الامن والاستقرار في العالم.