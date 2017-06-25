ايران تريد توثيق العلاقات مع قطر

دولياتالأحد 25 حزيران 2017 ايران تريد توثيق العلاقات مع قطرأكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن بلاده تريد توثيق العلاقات مع قطر رافضا الحصار الذي فرضته عليها السعودية وحلفاؤها، وذلك أثناء اتصال هاتفي مع امير قطر.وأشار روحاني خلال في اتصال مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة عيد الفطر الى ان “سياسة طهران تقضي بتطوير متزايد للعلاقات مع الدوحة، ونرى ان الضغوط والتهديدات والعقوبات ليست الطريقة المناسبة لحل المشاكل.” كما لفت الى ان “دعم اقتصاد قطر وتطوير العلاقات، خصوصا في القطاع الخاص في البلدين، قد يكونان هدفين مشتركين” لافتا الى ان “المجالات الجوية والبحرية والبرية الايرانية ستبقى على الدوام مفتوحة امام قطر، البلد الشقيق والجار”.كلمات مفتاحية:الشيخ تميم بن حمد آل ثانيايرانحسن روحانيقطرالمصدر: وكالات