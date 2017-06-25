ايران تريد توثيق العلاقات مع قطر

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن بلاده تريد توثيق العلاقات مع قطر رافضا الحصار الذي فرضته عليها السعودية وحلفاؤها، وذلك أثناء اتصال هاتفي مع امير قطر.

وأشار روحاني خلال في اتصال مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة عيد الفطر الى ان “سياسة طهران تقضي بتطوير متزايد للعلاقات مع الدوحة، ونرى ان الضغوط والتهديدات والعقوبات ليست الطريقة المناسبة لحل المشاكل.”

كما لفت الى ان “دعم اقتصاد قطر وتطوير العلاقات، خصوصا في القطاع الخاص في البلدين، قد يكونان هدفين مشتركين” لافتا الى ان “المجالات الجوية والبحرية والبرية الايرانية ستبقى على الدوام مفتوحة امام قطر، البلد الشقيق والجار”.