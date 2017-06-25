كنعان: الحملات الإنتخابية تنتظر التحالفات.. لكن الماكينات تعمل

أوضح أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان أن أولويات مجلس النواب والحكومة في المرحلة المقبلة، هي “الأولويات الوطنية التي تهم المواطنين وتعزز الثقة بالدولة وتطور امكانياتها. وهي تبدأ باقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب ، بالاضافة الى مشاريع حيوية اخرى تتعلق بالكهرباء والمياه والنفط وغيرها”.

واشار كنعان في حديث إلى صحيفة “الديار”، الى ان “لجنة المال انهت دراسة مواد مشروع قانون الموازنة التي تعتبر الجزء الاكبر، وقطعنا شوطاً مهماً في درس الاعتمادات. واتوقع ان نحتاج لأسبوعين بعد عطلة عيد الفطر لانهاء درس الموازنة رغم كل الصعوبات التي مررنا بها في مرحلة النقاشات التي شهدتها البلاد حول قانون الإنتخابات”.

وأكد كنعان ان المرحلة والظروف مؤاتية لتعاون المجلس والحكومة، وان من بين الاولويات ايضاً تنفيذ القوانين التي صدرت ولم تطبق حتى الآن. ونوّه بنتائج اجتماع بعبدا التشاوري، مشيرا الى انه “خلق دينامية جديدة على المستوى النيابي والحكومي، واعطى دفعا لعمل المؤسسات والالتزام بالدستور والميثاق”.

وحول مرحلة ما بعد قانون الإنتخاب والتحضيرات للإستحقاق الإنتخابي رأى كنعان “أن القانون الجديد شكل خطوة كبيرة الى الأمام بمعزل عن رأي كل طرف ومدى تحقيقه الاماني، خصوصا بعد 27 سنة من الانتظار والتخبط، وهو شكل ايضاً نقلة واضحة من التسويات الجزئية الى مرحلة اخرى من التمثيل الافضل والتشارك والإصلاح”.

واوضح “ان التيار بدأ تحضيراته الإنتخابية منذ العام 2013 الى اليوم، وانه مع اعتماد النظام النسبي في القانون الجديد بدأ يحضر لوضع نفسه على خط هذا التحول اكان على مستوى الترتيبات اللوجستية والانتخابية ام على مستوى التحالفات المقبلة، وان التيار هو في مرحلة اعداد العدّة لخوض الإنتخابات”. واضاف: “ان الجوه الإنتخابي هو الطاغي منذ الآن وان الحملات الإنتخابية تنتظر التحالفات، لكن الماكينات الانتخابية تعد تصوراتها في كل منطقة، ومن الآن الى ايلول المقبل ستضح الصورة”.