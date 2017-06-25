انستغرام تطلق خدمة جديدة في مشاركة الصور

بدأت خدمة مشاركة الصور والفيديو “إنستغرام” اختبار طريقة جديدة لمشاركة المنشورات مع مجموعة محدودة من الأصدقاء، وذلك في مسعى منها لتشجيع المشاركة بين مستخدميها الذين يتجاوز عددهم 700 مليون مستخدم نشط شهرياً.

وتحاول إنستغرام، المملوكة لشركة فيسبوك، من خلال ميزة المفضلة “Favorites” تحسين خاصية قوائم الأصدقاء، ما يشجع المستخدمين على النشر أكثر من خلال منحهم مزيداً من التحكم في جمهورهم.

ويُعتقد أنه في حال تم إطلاق الميزة الجديدة على نطاق واسع، فإنها يمكن أن تحول إنستغرام إلى المكان الافتراضي للمشاركة بالنسبة لمزيد من مجموعات الأصدقاء، إضافة إلى إعادة تشكيل الديناميكية الاجتماعية لإنستغرام.

وقبل أن تطور إنستغرام ميزة “المفضلة”، حاول المستخدمون تطويرها بأنفسهم، إذ أنشأوا ما يُعرف بـ”Finstagrams”، وهي حسابات إنستغرام خاصة لا يتابعها إلا مجموعة صغيرة من الأصدقاء المقربين. أو أنهم ينشرون الصور للعامة ثم يحذفونها بعد أن يتأكدوا أن الأصدقاء المقربين المقصودين قد رأوها من خلال إبداء الإعجاب بها.

ومع ذلك، كان مثل هذا النهج يعاني من بعض العيوب، بسبب الضغوط الاجتماعية، ذلك أن أصحاب الحسابات الخاصة من المستخدمين كانوا يستخدمون إنستغرام بوتيرة منخفضة، وفقاً للشركة.