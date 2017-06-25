وزارة الأمن الإيرانية: إعتقال مجموعة لـ”داعش” كانت تحضّر لتنفيذ عمليات إرهابية

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن إعتقال زمرة ارهابية تابعة لتنظيم “داعش”، كانت بصدد تنفيذ عمليات إرهابية في محافظات ومدن دينية داخل البلاد.

وأفادت وكالة “مهر” للأنباء، أنه تم القبض على هذه المجموعة الإرهابية ومصادرة المتفجرات التي كانت بحوزتها، عبر مجموعة من العمليات الإستخبارية، قبل ان تقوم بأي اجراء.

واشار البيان الصادر عن وزارة الأمن الى ضبط 3 رشاشات من نوع كلاشينكوف، ورشاش من طراز برتا، وناظور للرؤية خلال الليل، و3 أحزمة ناسفة بالاضافة الى كميات كبيرة من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات خلال إعتقال المجموعة.