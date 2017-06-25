القوات العراقية استعادت ثلثي الموصل القديمة

استعادت القوات العراقية السيطرة على ثلثي المدينة القديمة في غرب الموصل، بعد أسبوع من بدء هجوم ضد مواقع “داعش” في المدينة، بحسب ما أعلن مسؤول عسكري كبير الأحد.

وكان المقدم سلام العبيدي يتحدث لوكالة “فرانس برس” من داخل المدينة القديمة المدمرة، على على بعد نحو 50 مترا مما تبقى من منارة الحدباء التاريخية التي فجرها الجهاديون قبل أربعة أيام.

وأكد القائد في قوات مكافحة الإرهاب العراقية إنه تم تحرير 65 إلى 70 في المئة من المدينة القديمة، وما زال هناك أقل من كيلومتر مربع للتحرير”.

وقدر العبيدي تواجد “مئات الدواعش” فقط في المدينة القديمة حاليا.