القوات العراقية تصّد هجوماً لـ”داعش” خارج مدينة الموصل القديمة

صدت القوات العراقية، الأحد، هجوماً كبيراً لتنظيم “داعش” خارج مدينة الموصل القديمة.

وكانت القوات العراقية استعادت السيطرة على ثلثي المدينة القديمة في غرب الموصل، بعد أسبوع من بدء هجوم ضد مواقع تنظيم “داعش” في المدينة.

وكان المقدم سلام العبيدي يتحدث من داخل المدينة القديمة المدمرة، على بعد نحو 50 متراً مما تبقى من منارة الحدباء التاريخية التي فجرها تنظيم داعش قبل أربعة أيام.

وقال القائد في قوات مكافحة الإرهاب العراقية إنه “تم تحرير 65 إلى 70 في المئة من المدينة القديمة، ما زال هناك أقل من كيلومتر مربع للتحرير”.

وقدر العبيدي تواجد “مئات الدواعش” فقط في المدينة القديمة حاليا.