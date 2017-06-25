“داعش” ينحر 7 مدنيين كـ”ذبائح العيد” في كركوك

أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك بأن تنظيم “داعش” أعدم سبعة مدنيين نحراً بعد صلاة العيد وقطع أجسادهم كالذبائح جنوب غرب المحافظة، مشيراً إلى أن “ما تسمى المحكمة الشرعية التابعة لـ”داعش” في قضاء الحويجة (55 كم جنوب غرب كركوك) أصدرت حكماً بالإعدام نحراً بحق سبعة مدنيين اتهمهم التنظيم بالتخابر مع القوات العراقية”. وأضاف: “إن التنظيم نفذ الحكم صباحاً بعد صلاة العيد أمام حشد من الناس”.

وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قائلاً: “إن عناصر داعش قاموا بتقطيع أجساد المنحورين إلى قطع صغيرة كما يفعل القصابون بالذبائح”، موضحاً أن “الذباحين وضعوا قطع لحم الضحايا في أكياس ورموها في الضاحية الجنوبية للحويجة”.

يذكر أن تنظيم “داعش” ما زال يسيطر على قضاء الحويجة ونواحي الرشاد والعباسي والزاب والرياض، وتعتبر تلك المناطق معاقل مهمة للتنظيم يتخذها قاعدة لمهاجمة محافظة صلاح الدين وأطراف كركوك.