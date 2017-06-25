ما الذي جعل من بوتين رجل استخبارات؟

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، برجال الاستخبارات السريين، “الذين لا يشبهون الآخرين”، مؤكّداً ان تفانيهم في سبيل الوطن نموذجي.

وأعلن بوتين، رجل الاستخبارات السابق، خلال تصريحات بثّتها شبكة “روسيا 1” الرسميّة، إنّه “لا يملك الجميع القدرة على ان يتخلّوا عن حياتهم وذويهم، وان يُغادروا بلادهم سنوات عديدة، مكرّسين حياتهم للوطن”.

واعتبر بوتين، انّهم “اشخاص ليسوا كالآخرين، يتمتّعون بصفات ليست موجودة لدى الآخرين، ومعتقدات ليست كمعتقدات الآخرين، ولديهم شخصيّات لا تشبه شخصيّات الآخرين… إنّهم اشخاص مميّزون”.

وأوضح ان عمله في جهاز الاستخبارات الخارجيّة في عهد السوفيات، كان مرتبطاً “بالاستخبارات السرّية”، متمنّياً لرجال الاستخبارات السريين السعادة والرخاء.

وعمل فلاديمير بوتين، العضو السابق في جهاز الاستخبارات الخارجيّة السوفياتي (كي جي بي)، في دريسدن بألمانيا الشرقيّة، عندما كانت في الكتلة الاشتراكيّة بين 1985 و 1990، وفق ما تُفيد سيرته الرسميّة المنشورة على موقع الكرملين.

وقال بوتين عن سيرته في عالم الاستخبارات: “حتّى قبل أن أنهي فترة الدراسة، كنت ارغب في ان اصبح رجل استخبارات”، مشيراً الى انّه كوّن رأيه حول جهاز الاستخبارات السوفياتي “بناءً على الروايات الرومانسيّة حول عمل عملاء الاستخبارات”.