6 زوارق معادية خرقت المياه الاقليمية وأطلقت النار

أعلنت قيادة الجيش ان ستة زوارق حربية تابعة للجيش الإسرائيلي أقدمت ما بين الساعة 4.20 والساعة 14.48 من صباح اليوم، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة أقصاها 520 مترا، حيث قام أحد هذه الزوارق بإطلاق النار بإتجاه المياه الإقليمية اللبنانية من دون إصابة أحد.

تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.