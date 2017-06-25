إخلاء “لندن آي” بسبب “قنبلة نازية”

أجلت السلطات البريطانية أشخاصا كانوا قرب “لندن آي” وسط العاصمة، وذلك بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، وفق تقارير إعلامية محلية.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن الشرطة أجلت الأشخاص الذين كانوا في محيط “عين لندن”، كما جرى إخلاء المنطقة المخصصة للصعود إلى العجلة الضخمة.

وشوهدت زوارق الشرطة في نهر التايمز، كما حلقت مروحية تابعة للقوة فوق المنطقة، بعد أن رصد أحد السائحين القنبلة بالقرب من النهر.

وذكرت متحدثة باسم شرطة العاصمة “تم استدعاء الشرطة في الساعة 10.30 صباحا بعد ورود تقارير تفيد بوجود قنابل تعود إلى الحرب العالمية الثانية على الشاطئ الأمامي لنهر التايمز”.

يشار إلى أن لندن ومناطق بريطانية أخرى تعرضت خلال الحرب العالمية الثانية (1939 إلى 1945) لغارات مكثفة شنتها طائرات ألمانيا النازية، مما أسفر عن سقوط عشرات آلاف القتلى ودمار هائل.