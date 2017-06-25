الرئيس يهنئ اللبنانيين بعيد الفطر

هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين بحلول عيد الفطر المبارك، وكتب على صفحته الخاصة عبر “تويتر” المعايدة الآتية: “لكل عيد بهجته، والبهجة تحمل الامل. نسأل الله ان يحقق عيد الفطر للبنانيين آمالهم، وان يعيد لشرقنا امانه وسلامه”.

وكان الرئيس عون ابرق الى رؤساء الدول العربية والاسلامية مهنئا بعيد الفطر المبارك، متمنيا لهم ولدولهم وشعوبهم الخير والسلام والتقدم.

كما تلقى رئيس الجمهورية برقيات ورسائل تهنئة بالعيد من عدد من قادة الدول العربية والاسلامية.