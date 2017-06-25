موسى: التوافق الذي كرسه اللقاء التشاوري سيقدم زخما لإقرار كل المشاريع الملحة

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى “ان هناك نية وإرادة لدى جميع الفرقاء في انجاز المشاريع المتراكمة في فترة الصيف”، معلناً “إطلاق ورشة مهمة لتعويض فترة المراوحة”. واضاف: “المناخ السائد اليوم في ظل التوافق الذي كرسه اللقاء التشاوري، سيقدم زخما لإقرار كل المشاريع الملحة ومن بينها سلسلة الرتب والرواتب التي تشكل أولوية البنود المطروحة في الجلسة التشريعية المزمع عقدها منتصف الشهر المقبل”.

موسى، وفي حديث إذاعي، وصف القانون الإنتخابي بقانون الممكن، معتبراً أنه “من المبكر الحديث عن تحالفات لأن الجميع يعيد النظر بما يتناسب مع مصلحته اضافة الى امكانية اختلاف التحالفات من دائرة الى أخرى”.