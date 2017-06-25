بوادر أزمة بين المغرب وهولندا على خلفية طلب تسليم تاجر مخدرات

أعلنت وزارة الخارجية المغربية الإستدعاء الفوري للسفير المغربي في لاهاي، مطالبة بتسليمها أحد مواطنيها المقيم في هولندا والمطلوب بتهم تهريب المخدرات.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا المهرب المعروف كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتها في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010، والتهريب الدولي للمخدرات منذ سنة 2015.

وأشار البيان إلى أنه تم مد السلطات الهولندية ، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب .

وتابع البلاغ أن المغرب يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية، واتخاذ الاجراءات، خاصة السياسية والدبلوماسية، الضرورية.