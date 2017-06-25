الشعار: قوانين الإنتخاب لا تصاغ أبدا بخطاب غرائزي طائفي

أكد مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار ان أخطر الأزمات التي يمر بها الوطن هو الخطاب الطائفي الغرائزي المذهبي الذي يعيد ابناءه إلى ايام سوداء لا تسر، لافتاً الى ان قوانين الإنتخاب لا تصاغ أبدا بذاك الخطاب الغرائزي او الطائفي او المذهبي، والدولة لا تقوم والكيان لا يقام إلا بالقانون والدستور.

الشعار، وفي خطبة عيد الفطر السعيد في الجامع المنصوري الكبير في طرابلس، قال: “ذاك الإسلوب الذي يتفجر كل يوم في مستنقعات الخطاب الطائفي والغرائزي والمذهبي لا يبشر لبنان لا بحاضر ولا بمستقبل آمن”، مشيراً إلى انه “ينبغي ان يمتنع الجميع وان يعودوا إلى ثقافتهم وإلى تربيتهم الدينية والبيتية وأن الإنسان اخو الإنسان وان الإعتراف بالآخر ينبغي ان يقترن مع حفظ حقوقه وحرماته ولا يجوز على الإطلاق اياً كان السبب ان يتجمد العقل وتتحرك الغرائز والأحاسيس”.