إمرأة تدهس مصلين خلال احتفال بعيد الفطر في نيوكاسل

دهست سيارة تقودها سيدة عددا من الأشخاص خلال صلاة العيد الفطر خارج مركز رياضي في مدينة نيوكاسل البريطانية، الأحد، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وذكرت شرطة المدينة أنها اعتقلت سيدة بعد الحادث، تبلغ من العمر 42 عاما.

وأضافت الشرطة، في بيان، إنها لا تعتقد أن الحادث مرتبط بعمل إرهابي، لكنها لاتزال تحقق في ملابساته.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة ترصد الهلع، الذي أعقب حادث الدهس.

وأظهرت الصور، التي التقطها شهود، عشرات الأشخاص، بينهم أطفال ونساء، وهم يفرون من موقع الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المئات كانوا يحتفلون بعيد الفطر في المركز الرياضي، وأن هناك طفلين بين المصابين.