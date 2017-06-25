إمرأة تدهس مصلين خلال احتفال بعيد الفطر في نيوكاسل

دولياتالأحد 25 حزيران 2017 إمرأة تدهس مصلين خلال احتفال بعيد الفطر في نيوكاسلدهست سيارة تقودها سيدة عددا من الأشخاص خلال صلاة العيد الفطر خارج مركز رياضي في مدينة نيوكاسل البريطانية، الأحد، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.وذكرت شرطة المدينة أنها اعتقلت سيدة بعد الحادث، تبلغ من العمر 42 عاما.وأضافت الشرطة، في بيان، إنها لا تعتقد أن الحادث مرتبط بعمل إرهابي، لكنها لاتزال تحقق في ملابساته. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة ترصد الهلع، الذي أعقب حادث الدهس.وأظهرت الصور، التي التقطها شهود، عشرات الأشخاص، بينهم أطفال ونساء، وهم يفرون من موقع الحادث.وذكرت وسائل إعلام محلية أن المئات كانوا يحتفلون بعيد الفطر في المركز الرياضي، وأن هناك طفلين بين المصابين.كلمات مفتاحية:حادثة دهسعيد الفطرنيوكاسلالمصدر: سكاي نيوز عربية