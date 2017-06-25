أردوغان: أميركا تعتقد أنها تخدع تركيا وسنرد في ساحتهم

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، أنه “سيرد على كل هجوم تتعرض له تركيا من الأراضي السورية والعراقية، مضيفاً “سنرد ليس في أراضينا بل في ساحتهم”.

ودعا أردوغان إلى إعادة النظر في حلف الناتو بسبب تعاون الولايات المتحدة الأميركية مع الإرهابيين.

وحول مسألة تسليح الأكراد من قبل الولايات المتحدة في سوريا، قال: “الولايات المتحدة الأميركية تعتقد أنها ستخدع تركيا عبر تقديم قائمة بالأسلحة التي تمنحها للأكراد في سوريا وقولها بأنها ستستعيد هذه الأسلحة”.