الدفاع الروسية: الطيران الإسرائيلي أغار السبت على مدرعات للنصرة بالجولان

أعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية، لوكالة “سبوتنيك”، أنّ “الطيران الإسرائيلي أغار السبت على مدرعات ومصفّحات تابعة لـ”جبهة النصرة” الإرهابي في هضبة الجولان”.

وأشار المصدر، إلى أنّ “الغارات الإسرائيليّة لم تستهدف آليّات تابعة للجيش الحكومي السوري”، موضحاً أنّ “غارة الطيران الإسرائيلي كانت موجّهة في الواقع لمصفّحات مقاتلي “جبهة النصرة””، لافتاً إلى أنّ “الإسرائيليّين وجّهوا ضربة للمكان، الّذي أطلقت منه النيران. ودُمّرت نتيجة هذه الغارة، دبابتان ومدفع رشاش ثقيل للإرهابيّين”.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت السبت أنّها ردّت على إطلاق أكثر من 10 صواريخ من سوريا بغارات استهدفت أليّتين عسكريّتين سوريّتين.