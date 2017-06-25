جعجع: نجدد الأمل مع هذا العيد الفضيل بتجاوز المحن لتحقيق السلام المنشود

أخبار حزبيةالأحد 25 حزيران 2017 جعجع: نجدد الأمل مع هذا العيد الفضيل بتجاوز المحن لتحقيق السلام المنشودبمناسبة عيد الفطر المبارك، وجّه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع معايدة عبر “تويتر” قال فيها: “فطر سعيد أعاده الله على اللبنانيين والمسلمين في كل العالم في ظروف حياتية أفضل يسودها الاستقرار والأمان والطمأنينة، ولكن رغم المآسي التي ما زالت تشهدها منطقتنا نجدد الأمل مع هذا العيد الفضيل كما العزم بتجاوز المحن والصعوبات تحقيقا للسلام المنشود”. فطر سعيد أعاده الله على اللبنانيين والمسلمين في كل العالم في ظروف حياتية أفضل يسودها الاستقرار والأمان والطمأنينة— SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) June 25, 2017 ولكن رغم المآسي التي ما زالت تشهدها منطقتنا نجدد الأمل مع هذا العيد الفضيل كما العزم بتجاوز المحن والصعوبات تحقيقا للسلام المنشود— SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) June 25, 2017كلمات مفتاحية:رئيس حزب القواتسمير جعجعالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية