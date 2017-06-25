تزايد طلب الأمريكيين على اقتناء أسلحة الدفاع عن النفس

وجد باحثون أميركيون أن الطلب على شراء الأسلحة المخصصة لأغراض الدفاع عن النفس ارتفع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. وفي مقال نشره موقع “EurekAlert” قال الباحثون: “لاحظنا أن المواطنين الأمريكيين بدأوا يقبلون على شراء الأسلحة المخصصة للدفاع عن النفس، أكثر من شراء الأسلحة المخصصة للصيد أو الرياضة”.

واقترح كاتب المقال النظر إلى ظاهرة العنف واستخدام الأسلحة النارية من منظور الحفاظ على صحة المواطنين في البلاد، وليس فقط من وجهة نظر جنائية، حيث رأى أنه من الضروري تحديد الوجهات والخطط التي تحد من تلك الظواهر، والنظر في الآلية التي يؤثر فيها تجار الأسلحة على زيادة الطلب عليها بين الناس.

ووفقا لتقديرات الخبراء فقد تم إنتاج 3-5 ملايين قطعة سلاح ناري سنويا، بين عامي 1990 و2005، لتباع في الأسواق المحلية الأميركية، وهذه الأرقام ارتفعت بمعدل ملحوظ في السنوات الأخيرة، فعام 2013 على سبيل المثال تم إنتاج ما يقارب 10.3 ملايين قطعة من البنادق والمسدسات.

وأشار الخبراء إلى أن نحو 100 ألف مواطن أمريكي يقعون ضحايا استخدام الأسلحة النارية في البلاد، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن أغلب الأميركيين بدأوا بالإقبال على شراء الأسلحة كوسيلة للدفاع عن النفس أكثر منها أداة للممارسة هواية الصيد.

وأوضحوا أنهم استندوا في دراساتهم الأخيرة على المعلومات التي حصلوا عليها من هيئة التحقيقات الفدرالية، والأرقام التي جمعتها هيئات حكومية لإحصاء الضحايا الذين توفوا نتيجة الأسلحة النارية أو تعاطي الكحول والتبغ .