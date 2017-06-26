وغرقت السفينة في بلدة غواتاب السياحية الشهيرة. وقد فشل بعض من كانوا على متنها من ارتداء سترة النجاة. وانتشلت فرق الإنقاذ حتى الآن 9 جثث، في حين لم يعثر بعد على 28 شخصا آخرين.

وشوهد السائحون وهم يصعدون للطوابق العليا من السفينة في محاولة للبقاء على قيد الحياة، بينما كانت تغرق في المياه، وقد تحركت من حولها قوارب صغيرة لإنقاذ من كانوا على متنها.

وقال أحد الناجين إن “الذين كانوا في الطابقين الأول والثاني غرقوا على الفور”، وأضاف: “كان القارب يغرق وكل ما يمكن أن نفعله هو الصراخ وطلب المساعدة”.

وتحركت طائرات إنقاذ إلى مكان الحادث، وقال سلاح الجو في كولومبيا في بيان، إن “طائراتنا وأطقمها على أهبة الاستعداد لإخلاء وإنقاذ من كانوا على متن السفينة، ويحتاجون إلى مساعدة فورية”.

وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى الشاطئ المقابل لمنطقة غرق السفينة، لتمكين رجال الطوارئ والإنقاذ والإسعاف من الوصول إلى مكان الحادث القيام بمهامهم.