غارة إسرائيلية على الجولان… وإصابات في نظام الأسد

أعلن “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن عددا من عناصر قوات الأسد أصيبوا أحدهم جراحه خطرة، مشيرا إلى معلومات مؤكدة بأنه لقي مصرعه في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في ريف القنيطرة.

وأشار المرصد إلى أنه إن تأكدت حصيلة القتلى في الغارة الإسرائيلية الثانية فإن ذلك يرفع عدد قتلى قوات الاسد إلى 33 عناصر خلال الـ 24 ساعة الفائتة في الضربات الإسرائيلية على ريف القنيطرة.

وأضاف المرصد إلى أنه تتواصل الاشتباكات بين نظام الاسد والميليشيا الموالية له وفصائل المعارضة من جهة أخرى على محاور في ريف القنيطرة.