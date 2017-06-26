سرقت 60 ألف دولار.. وفرّت من ضهر الصوان

أقدمت الخادمة الاثيوبية المدعوة ميرجن اسمر إنكواهون (من مواليد 1988) على سرقة ستين ألف دولار اميركي من داخل منزل مخدومتها فكتوريا اسعد ابو سليمان (من مواليد 1931) وذلك في محلة ضهر الصوان في قضاء المتن – الشارع العام قرب مستشفى بحنس، وفرت الى جهة مجهولة.

وقد تم تعميم صورتها وصورة عن جواز سفرها على القوى الامنية والمعابر البحرية والجوية والبرية كافة لتوقيفها وسوقها مخفورة بناء على إشارة النيابة العامة.