“أنونيموس”: “ناسا” على وشك إعلان إكتشاف مخلوقات فضائية

قالت مجموعة “أنونيموس” المتخصصة في القرصنة الإلكترونية، إن “وكالة الفضاء الأميركية” – ناسا – على وشك الإعلان عن إكتشاف مخلوقات فضائية .

وكتبت المجموعة عبر موقعها الإلكتروني: “ناسا تقول إن المخلوقات الفضائية قادمون”، وقالت “أنونيموس” إن ادعائها يستند إلى اكتشافات لـ”ناسا” توصلت إليها أخيراً، إلى جانب تصريحات أدلى بها أحد الناطقين باسم الوكالة خلال جلسة استماع أمام الكونغرس حملت عنوان «تطورات البحث عن حياة أخرى” في نيسان الماضي.

وقال المدير المساعد في إدارة “بعثة العلوم” التابعة لـ”ناسا” البروفيسور توماس زوربوشن خلال الجلسة، إن التقدم الذي أحرزته الوكالة أخيراً، مثل اكتشاف الهيدروجين في القمر “إنسيلادوس” التابع إلى كوكب زحل، واكتشافات فريق “بابل” الواعدة في محيط قمر كوكب المشتري “يوروبا”، كلها تدل على أن “ناسا” أقرب من أي وقت مضى إلى العثور على المخلوقات الفضائية، بحسب ما نقلت صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية.

ونشرت “أنونيموس” مقطعاً مصوراً، استشهدت فيه على مزاعمها بتعليقات قديمة لرواد فضاء وأشخاص مهتمين في استكشاف الكون، حول وجود المخلوقات الفضائية، بالإضافة إلى مقاطع مصورة قال أصحابها إنهم صوروا خلالها مظاهر غريبة في السماء تدل على وجود تلك المخلوقات.