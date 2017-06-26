بالصور: مفاجأة مرعبة لزوجين بعد وضعهما لكاميرا بجانب طفلهما !

أصيب بريطاني وزوجته بصدمة، عندما كشفت كاميرا وضعاها لمراقبة طفلهما وهو نائم، وجود طيف طفل صغير بجانبه في سريره بالطابق العلوي.

وأفادت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية الى أن دين ايفانز ولورا هيغ ظنا أن الطيف هو دمية الدب التي يمتلكها ابنهما البالغ من العمر عاماً ونصف العام، عندما شاهداه على الكاميرا، وهما في الطابق الأسفل.

وأضافت أن الزوجين هرعا للطابق العلوي، لكنهما لم يجدا الدمية في سرير طفلهما سيباستيان، مشيرين أنهما عاينا الكاميرا مرة أخرى وشاهدا الطيف وهو مستلقٍ بجانب ولدهما بأوضاع مختلفة.

وقالت لورا، وهي من بلدة ديفون جنوب غرب بريطانيا: “ظننت لأول وهلة أنه دمية الدب، لكني رأيت الطيف في الكاميرا بأوضاع مختلفة، وظهر طفلي وهو يلوح بيده لأحد غير مرئي في غرفته، إنه شيء غريب حقًا، لكن لا أعتقد بأن هذا الطيف كان يريد إيذاء ابني”.

وأضافت: “فحصت الكاميرا عسى أن يكون بها خلل لكني وجدتها سليمة، كان الطيف هناك بجانب طفلي حتى الساعة الواحدة والنصف صباحًا، ولما صعدت لأراه اختفى فجأة”.

وأشارت إلى أن سيباستيان بخير، لكنه يجلس في سريره أحيانا ويبتسم تجاه شخص ليس له وجود في غرفته، أو يلوح بيده تجاه زاوية الغرفة وكأنه يرى أحدا ما.