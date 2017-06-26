بري تلقى اتصالات مهنئة بالعيد من رئيس الجمهورية والحريري

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهنئا بعيد الفطر السعيد، وتلقى اتصالات مماثلة من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام.

وتلقى التهاني من رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية وعدد كبير من الوزراء والنواب والسفراء المعتمدين في لبنان وفاعليات روحية وقضائية واغترابية وقيادات أمنية وعسكرية.