وقالت إدارة قائد شرطة منطقة لوس أنجلوس، في بيان الاثنين، إن الحريق شب في ساعة مبكرة من بعد الظهر، بعد حدوث تصادم مروري أدى إلى اشتعال النار في شجرة.

وذكرت إدارة الإطفاء في منطقة لوس أنجلوس أن الحريق امتد ليشمل نحو 800 فدان، ولكن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء نحو نصف الحريق بحلول الساعة السادسة مساء(0100 بتوقيت جرينتش ).

وقالت إن حجم الحريق في هذه المرحلة تقلص بواقع نحو 50 فدانا. وأظهرت صورة نشرها مسؤولو الإطفاء على تويتر تصاعد عمودين ضخمين من الدخان في سفوح جبال سان غابرييل.

وذكرت إدارة قائد شرطة منطقة لوس أنجلوس أن السلطات أصدرت أوامر إجلاء إجبارية للسكان في بعض المناطق، التي يهددها الحريق على الرغم من أنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين شملتهم الأوامر.

