تغريدات ترامب تكشف سبب تغاضي أوباما عن التدخل الروسي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن سبب تغاضي الرئيس السابق باراك أوباما عن “التدخل الروسي” هو أنه كان يتوقع فوز هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

و في سلسلة تغريدات نشرها ترامب على حسابه الرسمي عبر “تويتر” قال: “أوباما لم يرد زعزعة القارب… لقد تواطأ وعرقل”.

وأضاف: “القصة الحقيقية هي أن الرئيس أوباما لم يفعل شيئاً بعد أن أبلغ في آب عن التدخل الروسي”.

وقال ترامب في مقابلة إنه “أمر غير معقول. إذا كانت لديه المعلومات لماذا لم يفعلوا شيئاً؟ كان عليه القيام بأمر ما”.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن وكالة الاستخبارات المركزية نبّهت أوباما منذ آب 2016 إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بقرصنة حسابات للحزب الديموقراطي بهدف إلحاق الضرر بكلينتون ومساعدة ترامب في انتخابات الثامن من تشرين الثاني.

كما كتب ترامب على تويتر أن “مسؤولاً في إدارة أوباما قال إنهم تراجعوا عن التحرك ضد التدخل الروسي في الانتخابات. لم يريدوا إلحاق الضرر بهيلاري؟”.