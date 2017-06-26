تجربة أول تاكسي طائر في سماء دبي!

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الإثنين، أنه من المنتظر تدشين التاكسي الجوي بشكل تجريبي في الربع الأخير من العام الجاري.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد كشفت عن أنه سيتم التشغيل التجريبي لأول مركبة جوية ذاتية القيادة في العالم، يطلق عليها اسم “EHANG184″ قادرة على حمل إنسان، في سماء مدينة دبي.

وقالت الهيئة إنها تعمل لوضع المركبة الجوية حيز التشغيل في شهر تموز المقبل (2017)، لتكون ضمن المواصلات العامة في المستقبل.

وخلال عرض المركبة خلال القمة العالمية للحكومات، قال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير: ” هذه ليست مجرد نموذج، فقد اختبرنا هذه الآلة الطائرة في سماء دبي فعلياً”.

وتعمل الطائرة، وهي صينية الصنع “إيهانغ 184” على شكل بيضة مزودة بأربعة أذرع مروحية، بمحركين صغيرين.

ومن المقرر مراقبة كل رحلة للطائرة، والتي تصل مدتها إلى نصف ساعة، عبر غرفة تحكم أرضية.