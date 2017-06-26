محفوض: علاقة جعجع – الحريري أكبر من حرطقات وهرطقات البعض

اعتبر رئيس حركة “التغيير” إيلي محفوض أن العلاقة بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس الحكومة سعد الحريري “تبقى أكبر من حرطقات وهرطقات غيارى زائفين على موقعية رئاسة الحكومة والفيصل بينهما تاريخ ومصير مشترك”.

وأضاف في تغريدات على “تويتر”: “لا أعتقد أن بعض المتباكين على موقعية رئاسة الحكومة وهيبتها هم أحرص وأجدر من سيّد السراي دولة الرئيس سعد الحريري. لذا ننصحهم بعدم التذاكي”.