ماكرون: فرنسا لن تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، أن بلاده “لن تعترف” بضمّ شبه جزيرة القرم من طرف روسيا.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو عقداه بقصر الإليزيه في العاصمة باريس، أن “فرنسا متمسّكة بسيادة أوكرانيا على حدودها المعترف بها دولياً”.

وفي وقت سابق، عقد ماكرون مع الرئيس الأوكراني، اجتماعاً ثنائياً استمر لساعة واحدة بقصر الإليزيه.

وبحسب الإعلام الفرنسي، يجري بوروشينكو، الإثنين، زيارة إلى البلاد، أملاً في الحصول على دعم واضح من قبل ماكرون في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

وتأتي الزيارة عقب أسبوع من لقاء الرئيس الأوكراني بنظيره الأميركي دونالد ترامب.

وفي 18 آذار 2014، ضمّت روسيا جمهورية القرم ذاتية الحكم ومدينة سيفاستوبول، بعد أن كانت تابعة لأوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة؛ الأمر الذي رفضته أوكرانيا ودول غربية أخرى.

وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى، فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، عقب ضم الأخيرة للقرم ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا.