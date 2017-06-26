تعاطي المخدرات في إيران في إرتفاع مطّرد.. والأرقام مقلقة!

كشف مسح ميداني أجرته “منظمة مكافحة المخدرات في إيران”، عن ارتفاع عدد متعاطي المخدرات في البلاد إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الست الماضية.

ووجدت الدراسة أن 2.8 مليون مواطن أي حوالى 3.5 في المئة من السكان يتعاطون المخدرات بإنتظام، حيث يمثل الأفيون 67 في المئة من استهلاكهم، وبعدها الماريغوانا 12 في المئة، وثالثا الميثامفيتامين حوالى 8 في المئة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، عن المتحدث باسم المنظمة “برويز أفشار” قوله، إن هذا الارتفاع في عدد المتعاطين يدق “ناقوس الخطر”، مضيفا أن “الأفيون لا يزال الأكثر إنتشارا، فيما انخفض استخدام الميثامفيتامين (مجموعة العقاقير ذات التأثير الذهني) بشكل ملحوظ”.

من جهته، حذر أحد المسؤولين عن ملف المخدرات في مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران سعيد سفاتيان ، من أن العدد الكلي لمتعاطي المخدرات قد يكون في الواقع أعلى من ذلك.

ويذكر أن إنتاج الأفيون إزداد بشكل عال في أفغانستان ، منذ التدخل العسكري الأميركي في 2001 للإطاحة بنظام “طالبان”. ويشكل موقع إيران المجاور لأفغانستان مساهما رئيسيا في زيادة تعاطي المخدرات فيها، حيث أنها تقع على طريق الإتجار الرئيسي إلى غرب أوروبا.