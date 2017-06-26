“داعشي” يفجر نفسه بقادة التنظيم غرب الأنبار

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية بسقوط عدد من قادة وعناصر “داعش” بين قتيل وجريح بتفجير أحد عناصر التنظيم نفسه وسط تجمع لقادة التنظيم غرب المحافظة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “عددا من قادة داعش قتلوا وأصيب آخرون من عناصر التنظيم جراء التفجير”، معتبرا أن “تفجير الانتحاري نفسه جاء بعد انكسارهم وهزيمتهم في الموصل، وقرب تحرير مناطق غرب الأنبار”.

يذكر أن مدن القائم وعنة وراوة في محافظة الأنبار ما زالت في قبضة “داعش” منذ قرابة ثلاث سنوات، فيما تستعد القوات الأمنية لتحريرها.