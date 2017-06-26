عمليات تمشيط غرب الموصل بعد هجوم مباغت لـ”داعش”

واصلت القوات العراقية، الإثنين، عمليات البحث في الأحياء الغربية لمدينة الموصل التي استعادتها قبل أسابيع، بعد هجوم مباغت شنه “داعش”، مساء الأحد، في إشارة إلى صعوبة المعركة الجارية لاستعادة ثاني أكبر مدن البلاد.

وأثار الهجوم الذي تبناه “داعش”، ذعراً بين السكان الذين عادوا إلى حيي اليرموك والتنك في غرب الموصل.

وقال قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، إن المجموعة خرجت مع النازحين واستقرت في حي التنك، لافتا إلى أنه تمّ إعادة التجمع والإنطلاق بهجمات مضادة.

وأضاف: “بعد التعرض ليل البارحة الأحد، وصلت قواتنا إلى المكان وصدت الهجوم. الآن لم يبق شيء، فقط مجموعتان محاصرتان، ويتم تفتيش اليرموك من منزل إلى آخر. سنقوم بعمليات تفتيش في كل الجانب الأيمن في غرب الموصل”.

وأوضح مصدر طبي في قوات مكافحة الإرهاب أن الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا قتلهم “داعش”، لافتا إلى أن ما بين 15 إلى 20 عنصراً من “داعش” قتلوا خلال الاشتباكات مع القوات الأمنية.

وتأتي هذه المحاولة، فيما تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية في عمق الموصل القديمة التاريخية المدمرة، وتضيق الخناق بشكل كبير على آخر مواقع التنظيم بعد ثمانية أشهر من بدء أكبر عملية عسكرية تشهدها البلاد.

واستعادت القوات شرق الموصل في كانون الثاني الماضي، وأطلقت بعد شهر عملية استعادة الشطر الغربي للمدينة.

وقتل المئات من عناصر “داعش” منذ بدء العملية، كما قتل مئات المدنيين. واضطر أكثر من 800 ألف شخص إلى الفرار من ديارهم، وما زال عدد منهم مقيمين في مخيمات مكتظة.

وقال مسؤول محلي طلب عدم كشف هويته إن الخلايا النائمة شنت هجوماً مباغتاً ضد القوات الأمنية، في محاولة لفك الخناق عن العناصر الموجودة في المدينة القديمة، مشيرا إلى أن عمليات التطهير جارية على الجيوب المتبقية من “داعش”.

وجراء الهجوم، نزحت ليلاً بعض العائلات التي كانت عادت إلى منازلها في غرب الموصل، خوفاً من عودة التنظيم المتطرف.

والمعارك الجارية في المدينة القديمة هي الأعنف منذ انطلاق العمليات العسكرية ضد “داعش” منذ نحو ثمانية أشهر.