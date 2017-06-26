كنعان: لجنة المال ستنجز الموازنة منتصف تموز

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حديث إلى محطة الـLBCI، أن الموازنة ستنجز في لجنة المال منتصف تموز المقبل، لاقرارها من دون ابطاء، مشيرا إلى أن اقرار سلسلة الرتب والرواتب ممكن اذا توافرت الارادة السياسية، مستطردا أنه لذلك يجب أن تواكب جلستها حركة سياسية تؤدي إلى تفاهم يحميها من المزايدات.

وقد قال كنعان إنّ الحسابات المالية ليست قضية سياسية بل مسؤولية وطنية ومالية كبرى، ولا ابراء ذمة طالما ان الحكومات المتعاقبة عاجزة عن انجاز حسابات مدققة.