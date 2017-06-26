موقوف جريمة خلدة يعترف: “قتلتهما لخلاف شخصي”… وقوى الأمن تكشف باقي التفاصيل!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنه بتاريخ 23 حزيران 2017، عُثر داخل محطة خلدة لتكرير المياه المبتذلة العائدة لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، على جثّتي المغدورين اللبنانيين (ابراهيم الجوزو، مواليد عام 1977) وخاله (حامد الجوزو، مواليد عام 1969) واللذين كانا يقومان بأعمال التنظيف بداخلها.

ولدى الكشف عليهما من قبل الطبيب الشرعي، تبيّن أنهما تعرّضا للضرب على الرأس بآلة حادة مما أدى الى سقوطهما في الحوض المليء بالمياه المبتذلة والاختناق.

بعد إحالة الملف الى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية من فصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تمّ تكليف 3 أطباء شرعيين للكشف مجدداً على الجثتين، حيث أفادوا بأن وفاة الأول هي نتيجة للاختناق غرقاً، وبأن وفاة الثاني من جراء كسور بالفقرة العنقية عبر السقوط بالبركة والرأس الى الأسفل.

ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة من قبل المفرزة المذكورة، وبعد التعمّق بالتحقيق وباستماع إفادات الشهود بأدقّ التفاصيل، ولدى مواجهة أحدهم بأدلة دامغة، ويدعى : ز. ب. (مواليد عام 1965، لبناني)، اعترف بارتكابه الجريمة بسبب خلاف شخصي معهما، حيث أقدم على ضرب الأول بلوح خشبي على رأسه مما أدى الى سقوطه في الحوض، وعند قيام خاله بالتسلق على درج حديدي للصعود من الحوض لمساعدة ابن شقيقته، أقدم الموقوف على ضربه أيضاً باللوح ذاته وسقوطه، الأمر الذي سبب وفاتهما.

وقد تطابقت الاعترافات مع كشف الأطباء وفسرت الضربات التي تلقياها جراء التعرض لهما، وقد تم ضبط أداة الجريمة.

كما تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم إخفاء معالم جريمة.