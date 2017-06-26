وزير خارجية البحرين: إحضار الجيوش الأجنبية “تصعيد عسكري” تتحمله قطر

أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ، أن “انفراد” قطر بالتحالف مع دول خارج النظام الإقليمي، يضرب أساسات الإلتزام مع دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا أن “إحضار الجيوش الأجنبية هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر”.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال وزير الخارجية البحريني: “تخطئ بعض القوى الإقليمية إن ظنت بأن تدخلها سيحل المسألة، فمن مصلحة تلك القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة”.

وأضاف: “هناك تضارب في سياسة قطر، فأما الإلتزام بالنظام الإقليمي ومعاهداته الدفاعية المشتركة والثنائية مع الحليف الدولي الكبير أو التدخل الإقليمي”. وتابع: “إن الانفراد بالتحالف مع دول خارج النظام الإقليمي وأحزاب ارهابية كالإخوان المسلمون وغيرهم تضرب في أساسات الالتزام مع الأشقاء في مجلس التعاون”.

وأكد وزير خارجية البحرين أن “أساس الخلاف مع قطر هو سياسي وأمني ولم يكن عسكريا قط”. وقال إن “إحضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر”.