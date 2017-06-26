هرمونات يفرزها الجسم عند الوقوع في الحب

أثبت العلم الحديث أن الحب له تأثير على جسم الإنسان، ويحدث عدداً من التغيرات الصحية والكيميائية، حيث إن الجسم عند الوقوع في الحب يفزر مجوعة من الهرمونات تلعب دوراً أساسياً في الشعور والإحساس والاستمتاع بالحب.

أخصائي طب الأعصاب الدكتور أشرف عبدالله يعرفنها على تلك الهرمونات التي يفرزها الجسم عند الوقوع في الحب وهي:

1- الدوبامين: وهو هرمون سحري يفرز طبيعياً في الجسم وبكميات كبيرة وهو المسؤول عن نقل إشارات الشعور بالسعادة والراحة عند الوقوع في الحب.

2- السيروتونين: وهو هرمون يعتمد عليه المخ في تنظيم سلوك الإنسان، وعند الوقوع في الحب ينشط هرمون السيروتونين بشكل ملحوظ ويشعر المحبون بالسعادة الغامرة ومتعة الحب.

3- الأدرينالين والنورأدرينالين: وهو هرمون السعادة الذي يسبب عدداً من الأعراض عند زيادته بسبب الوقوع في الحب، فهو يسبب تورد الوجه وتعرق اليدين وتسارع ضربات القلب.

4- الأوكسيتوسين: يطلق عليه العلماء هرمون الحب، وهو المسؤول عن إحساس الدفء والأمان والراحة النفسية عند العشاق، ويزيد إفرازه بشكل ملحوظ في فترة الوقوع في الحب، وهو الهرمون المسؤول عن الشعور بلذة الحب بين الطرفين.

5- الفاسوبريسين: وهو هرمون مهم جداً وكلما زاد إفرازه وتواجده لدى الشركاء زاد تعلقهما ببعض وإخلاصهما لبعض، والعكس صحيح.