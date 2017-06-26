بالفيديو: اعتصام في عين الدلب “كي لا يُقتل مارون نهرا مرّتين”

بدعوة من رئيس بلدية عين الدلب داني جبّور، لبّى أهالي منطقة صيدا – الزهراني وفاعلياتها من رؤساء بلديات ومخاتير، الدعوة للإعتصام في السادسة من مساء يوم الأحد الواقع فيه 25 حزيران 2017 في حديقة البلدة العامة، وذلك استنكارًا للجريمة التي أودت بحياة إبن البلدة الشاب مارون نهرا، وتنديداً بما تناوله بعض وسائل الإعلام التي قامت بتحويل الأنظار عن فظاعة هذا العمل الإجرامي.

وطالب رئيس البلدية بإحقاق الحقّ، مطالبًا بالعدالة ورافضًا التّسيّب وتفلّت السلاح غير الشّرعي ومطالبًا بدولة القانون، واحترام المبادئ الإنسانيّة، وجاء في كلمته: “اجتمعنا اليوم حتى لا يُقتل الإنسان في لبنان مرّتين، حتى نرفع الصوت بصراخ عظيم قائلين: لا للجريمة والانتقام… نعم للعدالة. لا للنبذ واللتفرقة… نعم للتعاضد والتكافل والتضامن. لا للتسيّب… نعم لدولة القانون”.