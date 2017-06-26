مدينة على المريخ تتسع لمليون “نسمة”!

يؤكد معظم علماء القرن الحادي والعشرين على وجود حياة خارج الأرض في رحاب الفضاء البعيد، وعلى إمكانية تأسيس حياة اجتماعية خارج كوكب الأرض اذا ما تهيأت كل الظروف، فهل هذا مجرد حلم؟ أم أن الانسانية في طريقها لتحقيق ذلك؟

ففي آخر محاولة لإستكشاف عوالم جديدة غير الأرض، إقترح رجل الأعمال والمستثمر في مجال الفضاء، “إيلون موسك”، خطة طموحة لبناء مدينة على الكوكب الأحمر في غضون 50 عاما، وقال إنه من الممكن أن يسكنها مليون نسمة..

أشار “موسك”، وهو صاحب شركة “سبيس إكس” لتسيير رحلات إلى الفضاء، إلى أنه يمكن إنشاء مدينة على المريخ خلال هذا القرن، لافتا إلى أنها “لن تكون مجرد بؤرة استيطانية فقط، بل مجتمع كامل تتوفر فيه كافة الخدمات”، بحسب ما نقله “ليبانون 24”.

ويخطط “موسك” بالفعل لتسيير أول رحلة مأهولة إلى المريخ في عام 2023، متمنيا “أن يموت على سطح الكوكب الأحمر”، وفق ما نقلت عنه صحيفة “تلغراف” البريطانية، الخميس 22 يونيو/ حزيران.

وتتضمن خطة الملياردير “موسك”، التي نشرت تفاصيلها مجلة “نيو سبيس”، بناء أسطول من ألف سفينة شحن للنقل الجماعي، إذ سيكون بمقدور السفينة الواحدة نقل 200 راكب دفعة واحدة.

وتشير الخطة إلى أن نقل الناس إلى الكوكب الأحمر لملء المدينة الموعودة سيستغرق ما بين 40 و100 سنة، سيتم خلالها أيضا إقامة منازل ومرافق ومنشآت صناعية هناك، يتم شحن موادها من الأرض.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” تخطط لإنشاء مستعمرة على المريخ بحلول عام 2030، في إطارها للبحث عن حياة جديدة في أماكن أخرى غير كوكب الأرض..

كما لامست أفلام الخيال العلمي مسألة الانتقال للعيش على سطح المريخ. وكان فيلم “العودة إلى الذاكرة” أحد أشهر تلك الأفلام التي حاكت هذه المسألة بكل بساطة طالما أن الإنسان قادر على الوصول بالمركبات الفضائية إلى الكوكب الأحمر البعيد.

وتحدث الفيلم المذكور عن وجود كميات هائلة من الثلوج المتجمدة تحت تربة الكوكب وتحتاج فقط إلى حرارة عالية تذيبها وتحولها إلى بخار ماء يتشكل بسببه أيضاً غلاف جوي يحمي الكوكب ويصبح قابلا للحياة على سطحه دون التواجد في حجرات مغلقة..