حمادة مستنكراً الاعتداء على مكة: نرفض أي تطاول على السعودية

دان وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، “محاولة الإعتداء الإرهابي على الحرم المكي”، معتبراً انها “تأتي في سياق محاولات إستهداف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وموقعها القيادي في مواجهة الإرهاب في كل تلاوينه وضروبه”.

ورأى “ان هذه المحاولة الإرهابية هي مس بكرامة العالم العربي والإسلامي الذي ينظر الى المملكة على أنها نبراس الدفاع عن حقوقه ومصالحه”، رافضاً “أي تطاول على المملكة، لانه يستهدف لبنان قبل غيره، ويعرض علاقاته العربية لأفدح الأخطار، ويؤثر سلبا على الاستقرار الداخلي في وقت تبذل الجهود في سبيل تنشيط الاقتصاد اللبناني”.