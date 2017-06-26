مدير الـ”CIA”: إيران أكبر داعم للإرهاب في العالم

أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي أيه”، أن إيران هي أكبر دولة داعمة للإرهاب في العالم، وأن نفوذها توسع كثيرا خلال السنوات الأخيرة.

وحذر بومبيو، خلال لقاء مع قناة “أم أس أن بي سي” الأميركية، السبت، من النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط قائلاً: “اليوم نرى توسع نفوذ هذا إيران بشكل كبير، خلال الست أو السبع سنوات الأخيرة”.

وأضاف المسؤول الأميركي: “لو ألقينا نظرة إلى نفوذهم في الحكومة العراقية وتعاونهم مع الحوثيين في اليمن، والقوة المتنامية لـ”حزب الله” في لبنان والميليشيات الشيعة (الحشد الشعبي) الذين يخوضون حرباً قرب الحدود السورية والميليشيات الشيعية في سوريا، سنرى أن إيران متواجدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وكان بومبيو قد أكد في أيار الماضي قبل توليه وكالة الاستخبارات المركزية رسمياً، في إشارة إلى تدخلات طهران في المنطقة: “إن إيران أصبحت تلعب دوراً أكثر تخريباً وتدميراً في الشرق الأوسط”.

كما يعد بومبيو من المعارضين للاتفاق النووي مع طهران. وصرح بأن الإيرانيين يمارسون الغش بحرفية، وينبغي رصدهم بعناية، في إشارة إلى الاتفاق النووي المنعقد بين طهران والدول الست الكبرى.