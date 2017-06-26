أسرار المحيط: مقبرة جماعية غامضة للسلاحف

من المعروف أن عالم المحيط غامض ويخبئ الكثير من الأسرار بعضها تمّ إكتشافه فيما العض الآخر لا يزال مختبئاً ولم يستطع الباحثون في أعماق المحيطات من العثور عليه. وفي آخر الأبحاث التي قام بها فريق برنامج “المحيط الكبير” عثر الباحث جاك كوستو على مقبرة جماعية للسلاحف تختبئ خلف الكهوف.

يعرض برنامج “المحيط الكبير” للمشاهدين بعضاً من عجائب وجدها الباحثون تحت موجات أكبر محيط على كوكب الأرض؛ إحداها مقبرة سلاحف جماعية مدفونة عميقا تحت موجات بحر جزيرة “بورنيو” التي تقع في ولاية صباح (Sabah) في ماليزيا.

عكس الباحثون أداة بصرية على الأعشاب المرجانية النابضة بالحياة فأظهرت وجود طريق مظلمة في شبكة من الكهوف تحت الماء. داخل أنفاق هذه المتاهة وجد الباحثون عشرات أحافير السلاحف التي دُفنت هناك على عمق 60 قدماً تحت سطح المحيط وحوالي 200 قدماً من يابسة الجزيرة نفسها. وسط هياكل السلاحف النامية تكمن بقايا السلاحف التي أُجهضت قبل ولادتها.

كيف وصلت السلاحف إلى هذا المكان بالتحديد يبقى أمراً غامضاً حتى الآن؛ عندما اكتشف كوستو المكان ربط ذلك بالمقابر الأسطورية للفيلة في أفريقيا. لكن السلاحف البحرية لا تتجمع مع بعضها البعض لتموت، حتى أنّه من المعروف عن السلاحف أنها تستطيع إمساك أنفاسها لعدة ساعات، ما يعني أن فرضية الغرق الجماعي غير صحيحة.

إضافة إلى أن السلاحف البحرية هي خبيرة في الملاحة وهي تهاجر بشكل روتيني فتقطع آلاف الأميال للتكاثر والإنجاب؛ وبالتالي فكرة أنّ مجموعة السلاحف هذه تاهت بطريقة عفوية في المتاهات السوداء تحت المحيط هو أمر مُستبعد؛ أكثر من ذلك السلاحف الإناث تفقس أطفالها على الرمل وليس في الكهوف.

كيف لاقت هذه السلاحف حتفها وتفقت ولماذا عدد السلاحف المدفونة في هذا الكهف كبير؟ اثنين من أسرار كثيرة تخبئها أكبر المحيطات في العالم هل سيستطيع العلماء إكتشاف تاريخ هذه المقبرة؟

كريستين الصليبي