ارتفاع حصيلة حريق صهريج في باكستان إلى 153 قتيلاً

ارتفعت حصيلة الحريق الذي اندلع عندما انقلبت شاحنة صهريج تنقل نفطاً في باكستان، أمس الأحد، إلى 153 شخصاً، في حادث ألقى بظلاله على احتفالات أول أيام عيد الفطر.

وقال جواد إقبال، رئيس مستشفى فيكتوريا، إن “حصيلة القتلى ارتفعت إلى 153 قتيلاً، وهناك كثيرون في حالة حرجة في مستشفيات بهاوالبور ومولتان”.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط 139 قتيلاً، وإصابة 100 آخرين بجروح. وانتظر عشرات الأقارب خارج المستشفيات في بهاوالبور المدينة الأقرب لمكان الحادث لاستلام جثث الضحايا، بينما وصل رئيس الوزراء، نواز شريف، في وقت مبكر الاثنين، لتفقد المصابين بعد ان اختصر زيارة إلى لندن.