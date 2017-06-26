بالفيديو: بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الادمان.. بو عاصي للشباب اللبناني: كلنا حدك خليك نضيف لتبقى حر

بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الادمان، وجّه وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي رسالة متلفزة الى الشباب اللبناني ينبههم فيها من مخاطر الادمان، جاء فيها:

“دخول الادمان سهل ان بسبب المعاناة او حتى للبحث عن سعادة وهمية. اما الواقع فهو كابوس سيضرب صحتك وعائلتك واندماجك بالمجتمع ومقدراتك المالية…

كلنا حدك… خليك نضيف لتبقى حر”.

نتمنى من الزملاء إستخدام الشريط المصور للرسالة عبر وسائل الاعلام المرئية والمواقع الالكترونية، والرسالة صوتيا عبر الاذاعات، والنص عبر وسائل الاعلام المكتوبة.

شكرا لتعاونكم لما فيه مصلحة لبنان ومجتمعه وشبابه.